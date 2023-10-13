ماذا تعني مهلة الـ24 الإسرائيلية لإخلاء شمال غزة؟

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها بضرورة إخلاء شمال قطاع #غزة تماماً في غضون 24 ساعة.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن هذا التحذير يعني نزوح "نحو 1.1 مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة من الشمال للجنوب.

وناشدت الامم المتحدة إسرائيل إلغاء قرار الإخلاء، معتبرةً أنه "من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر من دون عواقب إنسانية مدمرة".

مكتب الإعلام الحكومي في غزة رفض التحذير ويعتبره "دعاية زائفة" تندرج ضمن الحرب النفسية لتخويف المواطنين وإثارة البلبلة في صفوفهم.

الأونروا استجابت للتحذير الإسرائيلي وتعلن نقل مقرّ عملياتها إلى جنوب القطاع لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم طواقمها واللاجئين.

ناشطون وإعلاميون فلسطينيون اعتبروا الإنذار الإسرائيلي بمثابة إعلان "حرب تهجير" و"نكبة جديدة”.

اما رئيس المجلس النرويجي للاجئين، جان إيغلاند، وصف القرار بـ”جريمة حرب".

يُذكر أن مساحة قطاع غزة 360 كيلومتراً مربعاً (طول 41 كيلومتراً وعرض يتراوح بين 5 و15 كيلومترات). ويصل عدد أحيائه إلى 18.