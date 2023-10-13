مأرب تعلن عن تدشين برنامج بناء الوعي بمدارس الطالبات

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دشن بمحافظة مأرب، اليوم، برنامج بناء الوعي في مدارس الطالبات الذي تنفذه خلال العام الدارسي فرق المرشدات بمكتب الأوقاف والارشاد للعام الثالث على التوالي بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.
ويهدف البرنامج الذي يستهدف الطالبات في 15 مدرسة ثانوية، الى تعزيز القيم والهوية والولاء الوطني، والوعي لدورهن في حفظ الامن وبناء الاجيال.
وأكد مدير عام مكتب الاوقاف في مأرب حسن القبيسي، ومدير الارشاد في المكتب عبدالحق الشجاع، أهمية البرنامج في تعزيز وعي المرأة بالجوانب الوطنية والدينية وصون بنية المجتمع.