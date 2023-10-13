تبادل الاتهامات بين قيادات المليشيا الحوثية بشأن تسليم السفارة اليمنية سوريا

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اثار طرد مليشيا الحوثي من السفارة اليمنية في العاصمة السورية دمشق، اتهامات متبادلة بين قيادات المليشيات الانقلابية في اليمن.

واتهم القيادي في المليشيات والمعين رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة عبدالرحمن الاهنومي، السياسي البعثي نايف القانص الذي عينته الجماعة سفيرا لها في دمشق بالفساد.

وقال الاهنومي في تغريدة على منصة (أكس)، أن “‏الذي ازكم الانوف كان نايف القانص وقد طردوه قبل أعوام…”. وأشار إلى أن إغلاق السفارة له أسباب تتعلق بالعلاقات السعودية السورية، والسوريين طلبوا ذلك نزولا عند شروط السعودية عليهم مقابل فتح سفارتها، واشترطت إغلاق سفارتنا.

واضاف إنه “لم يكن يحبذ أن يقول هذا الكلام، لكن القانص وامثاله خلوه يوضح”. من جهته رد نايف القانص، على الاهنومي، بقوله: إن “‏من ازكم ريحة السفارة سابقا ولاحقا” هم غلمانكم و أطفالكم الذين عبثوا فيها، أما نايف القانص فانتهت فترة عمله وسلم السفارة وكانت تحظى بمحبة واحترام الجميع وبعلاقات مميزة مع سورية ومع معظم السفارات و المنظمات ولولاه ما دخلتم السفارة التي سلمها لكم وأنتم من ضيعها بتصرفاتكم وتجاوزاتكم للاعراف الدبلوماسية وتعيين الاطفال”.

وأضاف : فلا تغطي على فشلك بالكذب على الآخرين، أريد أن أوضح غبائك وغباء من تدافع عنهم بقبح اتهامكم الاخرين.

وتابع مخاطبا الاهنومي: يا غبي في الاعراف الدبلوماسية أي دبلوماسي يطرد تحدد له مدة للمغادرة ولا يحق له أن يبقى ساعة واحدة بعد إنتهاء المدة في الدولة المطرود منها وكما حدث مع غلمناكم.

واوضح : نايف القانص مقيم باقامة من وزارة الخارجية السورية مع عائلته ويتمتع بكل المميزات. وأردف: لن أعمل بردة فعل على أقوال السفهاء من أمثالك فلدي من الوثائق ما يزكم الانوف أو اتعامل بمنطقك الغبي.. استحي على حالك وتكلم بمنطق يصدقوك الناس.