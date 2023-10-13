واتساب” يكشف عن ميزة جديدة لإجراء مكالمات جماعية

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تعد هذه الميزة إضافةً مثيرة للاهتمام لتطبيق واتساب، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية تنظيم مكالمات جماعية بشكل أكثر فعالية وسهولة.



وبدلاً من الحاجة إلى إرسال دعوات فردية لكل شخص يرغب في المشاركة في المكالمة، بإمكان المستخدم الآن إنشاء رابط واحد للمكالمة ومشاركته مع الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام.

وللاستفادة من هذه الميزة الجديدة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى شاشة المكالمات في تطبيق واتساب والنقر على أيقونة "إنشاء مكالمة جماعية".

إنشاء رابط للمكالمة وتحديد ما إذا كانت المكالمة ستكون فيديو أو صوتية.

مشاركة الرابط مع الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في المكالمة.

يمكن مشاركة الرابط عبر البريد الإلكتروني أو التطبيقات الأخرى.