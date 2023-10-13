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سلطان عمان يدعو لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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دعا سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية. 

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية في حسابها على منصة إكس، تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم كافة الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي. 

وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع عن غزة وباقي الأراضي الفلسطينية. 

وحث على استئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها ‎القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.

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