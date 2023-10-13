الصحة العالمية: تدشين العمل في مشروع تجهيز 21 منشأة صحية في اليمن

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، تدشين العمل في مشروع تجهيز 21 منشأة صحية في اليمن.

وقال مكتب المنظمة في بيان على حسابه في منصة إكس، "اليوم نحن نقوم بخطوة مهمة نحو تحسين الرعاية الصحية في اليمن".

وأضاف البيان إلى أنه سيتم تجهيز 21 منشأة صحية بأحدث الموارد الطبية، بما في ذلك أجهزة الأشعة فوق الصوتية وأجهزة تحليل غاز الدم، وغيرها.

وتابع "معاً نعمل على إنقاذ الأرواح، والصحة للجميع".