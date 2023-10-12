أطباء بلا حدود تعلن تسجيل أكثر من 547 طفلا مصابا بالحصبة خلال 4 أشهر في تعز

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، تسجيل أكثر من 547 طفلا مصابا بالحصبة خلال 4 أشهر في تعز الحوبان، مشيرة إلى أنها لم تلاحظ ارتفاع مثل هكذا حالات منذ سبع سنوات.

وقالت المنظمة في بيان لها، أصدرته الخميس، إن أطباء منظمة أطباء بلا حدود لاحظوا أكثر من 547 طفلاً مصاباً بالحصبة في المستشفى منذ يونيو الماضي فقط. وقال جوزيف ألك، منسق مشروع أطباء بلا حدود في تعز الحوبان: "كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد مرضى الحصبة الذين نستقبلهم في المستشفى، حيث زاد عدد المرضى بمقدار عشره اضعاف على الأقل في ثلاثة اشهر فقط؛ وهي زيادة مقلقة لم نشهدها منذ اليوم الذي بدأنا العمل في هذا المستشفى قبل سبع سنوات".

وأضاف: "ما نراه في مرفقنا ماهو إلا عدد الاشخاص القادرين على الوصول إلى المستشفى للحصول على العلاج. نعتقد أن هناك انتقالاً نشطاً لهذا المرض شديد العدوى؛ لأن غالبية مرضانا يأتون من مختلف المناطق المحيطة؛ بشكل رئيسي من التعزية ودمنة خدير وصبر الموادم ونحن نخشى أن يكون عدد الأشخاص المصابين أكبر بكثير".

وأشار إلى أن منظمة أطباء بلا حدود أنشأت وحدة عزل قابلة للتوسعة تضم 18 سرير في مستشفى الأم والطفل في تعز الحوبان. وعالجت أكثر من 490 مريضاً حتى الآن معضمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 اشهر وخمس سنوات. ولفت إلى أن جرى إحالة 100 مريض على الأقل لتلقي الرعاية الحرجة في مرافق صحية اخرى.