اليمن يقسو على سريلانكا بثلاثية في ملعب ضمك

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصبح منتخب اليمن على مشارف التأهل للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحقق المنتخب اليمني فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه منتخب سريلانكا، اليوم الخميس، في ذهاب الدور الأول للتصفيات بلقاء أقيم على ملعب نادي ضمك في أبها.

وافتتح أحمد ماهر التسجيل لمنتخب اليمن في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميلاه ناصر الغواشي وعبدالواسع المطري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 67 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

وبات يتعين على منتخب سريلانكا الفوز بفارق يزيد عن 3 أهداف على نظيره اليمنى في لقاء العودة، الذي يقام يوم الثلاثاء القادم، للصعود إلى الدور الثاني بالتصفيات.

وأسفرت باقي اللقاءات الأخرى التي جرت بجولة الذهاب للدور الأول عن فوز ميانمار على ماكاو 5 / 1، وتايبيه على تيمور الشرقية 4 / صفر، وهونج كونج على بوتان بنفس النتيجة، وسنغافورة على جوام 2 / 1، وإندونيسيا على بروناي 6 / صفر، وأفغانستان على منغوليا 1 / صفر، فيما تعادلت نيبال مع لاوس 1 / 1، وجزر المالديف على بنجلاديش بالنتيجة ذاتها، في حين تعادل منتخب كمبوديا مع باكستان بدون أهداف.