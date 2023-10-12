اليمن والكويت توقعان اتفاقية الترتيبات المالية الخاصة بقرض مشروع الطرق الريفية

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وقعت اليمن ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في مدينة مراكش المغربية، الخميس، مع الصندوق الكويتي للتنمية ممثلا بمديره العام بالوكالة وليد البحر، اتفاقية الترتيبات المالية وجدولة قيمة الأقساط المستحقة على قرض الصندوق الكويتي رقم 869 الخاص بمشروع الطرق الريفية والمجتمعية.

وعقب التوقيع عقد لقاء ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بمشاريع الطاقة الممولة من الصندوق والمتمثلة في صيانة محطة مأرب الغازية، ومشروعي تطوير شبكة عدن وخط الربط الحبيلين يافع ١٣٢ كيلو فولت، وبرنامج دعم بناء قدرات موظفي الوزارات في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا التأكيد على أهمية استمرار دعم مشاريع الصندوق المنفذة عبر المنظمات الإنسانية.

وأكد المدير العام للصندوق الكويتي، استمرار الشراكة ودعم الصندوق الكويتي لليمن.. لافتا إلى أن الإعداد جاري لإرسال بعثة للصندوق الكويتي لزيارة عدن، والإطلاع على سير مشاريع الصندوق ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.