قيادي في حزب المؤتمر يكشف عن كواليس اجتماع مجلس القيادة الرئاسي في الرياض

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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كشف دبلوماسي سابق، وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام عن كواليس اجتماع مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض.



وقال القيادي المؤتمر ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي في تغريدة على منصة "إكس": "يتداول بين السفراء ان اجتماع المجلس الرئاسي سيبحث نتائج توافق السعودية وانصار الله حول صرف المرتبات ووقف الحرب ومشاركة انصار الله في مفاوضات الحل الشامل بعد إتمام اتفاقهم مع السعودية".





وأضاف أن المجلس الرئاسي، سيبحث "تشكيل حكومة جديدة واختيار اعضاء الفريق المشارك في مفاوضات الحل السياسي الشامل".



وخلال الأسابيع الماضية، شهدت العاصمة السعودية الرياض، مفاوضات بين الحوثيين والسعودية برعاية عمانية بهدف إنهاء الحرب في اليمن والوصول لحل سياسي شامل.