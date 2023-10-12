مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن اليمن

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس، جلسة مغلقة، لمناقشة آخر المستجدات والتطورات العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن.

وقال موقع الأمم المتحدة، إن المجلس سيعقد اليوم الخميس 12 أكتوبر الجاري، جلسة مشاورات مغلقة بشأن اليمن، مضيفا أنه تم تقديم المشاورات بشأن اليمن، التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة (13 أكتوبر)، إلى اليوم (الخميس) بسبب الاجتماع الطارئ الذي سيعقده المجلس يوم الجمعة بشأن الأزمة في إسرائيل وغزة.

ومن المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة المشاورات المغلقة، إلى إحاطتين من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، ومسؤول عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، حول جهود السلام والأوضاع الإنسانية في البلاد، بالإضافة إلى تقرير موجز من رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، مايكل بيري، حول عمل البعثة.

كما أن من المتوقع أيضاً أن تكون مسألة العقوبات المفروضة على اليمن، محل نقاش بين أعضاء مجلس الأمن، خاصة وأن فترة التجديد الأخير لسريان العقوبات تنتهي في 15 نوفمبر القادم.

ومن المتوقع أن يسلط ووسورنو الضوء على فجوة التمويل التي تواجه جهود الإغاثة، والتي تجبر الجهات الفاعلة الإنسانية على تقليص البرامج على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة.