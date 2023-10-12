ما تأثير الحرب بين إسرائيل وفلسطين على الاقتصاد العالمي.. صندوق النقد الدولي يوضح

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، تأثير الحرب بين إسرائيل وفلسطين على الاقتصاد العالمي، مؤكدةً بأنه “قد يؤدي إلى قتامة” في الأفق.

خلال مؤتمر صحفي، قالت جورجيفا: “فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، فإننا نراقب عن كثب كيف يتطور الوضع، وكيف يؤثر بشكل خاص على أسواق النفط، ومن السابق لأوانه القول إننا شهدنا بعض الارتفاعات والانخفاضات في أسعار النفط، ولدينا بعض ردود الفعل في الأسواق، كما قلت إننا سنراقب هذا الأمر عن كثب”.

وأضافت: “من الواضح أن هذه سحابة جديدة تلوح في الأفق غير المشرق للاقتصاد العالمي، إنها سحابة جديدة تعتم هذا الأفق”.



وعلى صعيد آخر، توقع صندوق النقد الدولي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.6% في عام 2022 إلى 2.0% في العام الحالي 2023، وذلك بسبب السياسات الرامية إلى حماية الاستقرار الاقتصادي، والتخفيضات المرتبطة بـ”أوبك+” في إنتاج النفط، والتحديات الخاصة بكل بلد، بحسب بيان صادر عنه.

ويوم السبت الماضي الذي وافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن القائد العام لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية “طوفان الأقصى” لوضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية”.

وقال الضيف في بيان: “الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

وتمكنت حركة “حماس” من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

والأحد الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وشنَّ غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين داخل المستوطنات.