وزراء العرب يدعون لوقف الحرب على غزة ورفع الحصار ويدينون قتل المدنيين

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دعا الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، الذي دعا له المغرب، إلى ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن القطاع، والسماح بإيصال المساعدات، مدينا قتل المدنيين من الجانبين.
وجاء في القرار الختامي للاجتماع، اليوم الأربعاء بمصر، أنه “يجب الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه وندين قتل المدنيين من الجانبين”.
وأكد الاجتماع على “ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح الفوري بإيصال المساعدات والوقود والغذاء”.