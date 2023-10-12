مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة بالقصف الإسرائيلي على غزة.. ودعوات لفتح ممرات إنسانية لإدخال الغذاء والدواء للقطاع

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة لاجئي فلسطين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة أن أكثر من 260,000 شخص داخل ⁧ قطاع غزة⁩ اجبروا على النزوح منذ اندلاع الحرب فجر السبت الفائت، فيما يتواصل القصف الاسرائيلي الكثيف جوا وبرا وبحرا على القطاع.

وطالبت المنظمات الأغاثية الدولية منها الأنروا وبرنامج الغذاء العالمي لفتح ممرات إنسانية لادخال المساعدات الغذائية والدوائية قبل نفاذ مخازنها محذراً من الوضع الكارثي في قطاع غزة نتيجة القصف الاسرائيلي المكثف على القطاع.

كما دعت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة على الأهمية القصوى لحماية جميع المدنيين في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الصراعات بموجب قانون الحرب. مبينة أن الوكالة اضطرت إلى إغلاق مراكز توزيع الأغذية التابعة لها، والبالغ عددها 14 مركزا، وخفض عملياتها بسبب الوضع الحالي.

واعربت عن قلقها من نفاد الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود، في الأسابيع القليلة المقبلة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بغزة إن أكثر من 400 فلسطيني قتلوا في غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة بأكثر من 200 خلال اليومين السابقين منذ بدء الأعمال العدائية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لقناة "فوكس نيوز" الامريكية، إنهم يستعدوا للدخول إلى غزة وكل الخيارات مطروحة على الطاولة.

ويأتي ذلك، مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، حيث تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على الأرضي المحتلة في عسقلان ومطار بن جريون بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

ورغم إعلان جيش العدو الإسرائيلي مرارا استعادة السيطرة على مستوطنات الغلاف، أكدت كتائب القسام، الأربعاء، استمرار المعارك في غلاف غزة، معلنة أنها تمكنت من إستبدال مقاتليها في عدد من المحاور.

وكانت كتائب القسام اعلنت في بيان: أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا".

ومنذ عصر أمس الثلاثاء توجه كتائب المقاومة ضربات صاروخية كبيرة على عسقلان، كما قصفت قبل قليل مطار " بن غوريون" برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين واوقفت حركة الرخلات فيه.

هذا وسقط أكثر من الف شهيد فلسطيني مديني وأكثر من 5 الف جريح مدني نتيحة ضربات الطيران على قطاع غزة في اليوم الخامس من عملية طوفان الأقصى، فيما سقط 1200قتيل اسرائيلي و 2900 جريح