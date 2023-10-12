الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تظاهر الآلاف من أبناء مدينة تعز صباح اليوم الخميس في مظاهرات حاشدة للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتأييد المقاومة الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى.

وانطلقت المسيرة الجماهيرة الشعبية في شوارع المدينة حيث ندد المشاركون بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليها، وعبروا عن استيائهم من الصمت العربي تجاه هذه الجرائم المستمرة.

و رفع المشاركون الأعلام الوطنية والأعلام الفلسطينية خلال التظاهرة، ورددوا هتافات تشيد بـ"طوفان الأقصى" وتستنكر جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وأعرب المشاركون عن استنكارهم للصمت العربي الرسمي وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الجرائم المستمرة.

هذه وتأتي المظاهرات الشعبية في ظل استمرار التوتر بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني ، وزيادة في عمليات العنف بالقصف الاسرائيلي على قطاع غزة.

وتعكس هذه المظاهرات تعبيرا عن غضب الشعب اليمني من الصمت العربي والدولي والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة صلف الاحتلال الإسرائيلي وجرائمة بحق الشعب العربي الفلسطيني.

وتأتي هذه المظاهرات في إطار الجهود العالمية المتواصلة لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وحماية الحقوق الفلسطينية.

وتعكس رد فعل الشعوب العربية في المنطقة تأكيداً على أن القضية الفلسطينية لا تزال تشغل الأذهان وتثير الغضب والاستنكار بشكل عام.

هذا ويسنمر تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة القصف أكثر من 1400 شهيد مدني و6 الف جريح سقطوا بقصف طيران العدو على القطاع وكذا الحصار المطبق عليها من قبل العدو الصهيوني، حيث يعاني السكان هناك من نقص حاد في المياه والكهرباء والمواد الغذائية والخدمات الصحية.