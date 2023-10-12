بحضور اللواء أمين العكيمي : أبناء محافظة الجوف يحتفلون باعياد الثورة ٢٦ سبتمبر و ١٤ اكتوبر المجيدتين

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقام ابناء محافظة الجوف بمارب مهرجانا خطابيا بمناسبة اعياد الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر و ١٤ أكتوبر ،وتحت شعار (تحرير، تمكين، مشاركة ) لإحياء المناسبة الوطنية الخالدة ،والتاكيد على مطالبهم بتمكينهم من تحرير المحافظة.

وفي الحفل القى الاستاذ علي عبدالله سيف كلمة اللجنة المنظمة، هنا فيها الشعب والقيادة السياسية باعياد الثورة اليمنية. وأشار إلى دور ابناء الجوف البطولي في الدفاع عن الجمهورية ومواجهة الامامة بعد تفجير الثورة السبتمبرية، ومالها من أدوار واسبقية في مواجهة الاماميين الجدد.

ونوه إلى أن التضحيات الجسيمة لابناء الجوف تحتم الالتفات لمطالب ابناء المحافظة في تمكينهم من إدارة وتحرير الجوف،ورص الصفوف خلف قيادة نحو التحرير. من جانبه دعا الشيخ أمين العكيمي ابناء الجوف إلى توحيد الصفوف والتلاحم والانطلاق نحو المحافظة والتي سيكون أحد جنود التحرير فيها.

وتحدث اللواء العكيمي عن نكران لتضحيات الجوف التي وقفت في مواجهة المليشيا الحوثية ولايزال أبناؤها حاضرين في مختلف جبهات مارب والجوف..مشيدا بالاحتفالية التي تجمع ابناء المحافظة في هذه المناسبة الوطنية الخالدة.

بدوره القى الشيخ محمد حسن الغانمي كلمة الشخصيات الاجتماعية تحدث فيها عن محطات النضال لأبناء الجوف.

وذكر أن مبادىء الثورة اليمنية الخالدة التي حررت اليمن من الكهنوت شمالا والاستعمار جنوبا حاضرة في وجدان الشعب عامة وابناء الجوف خاصة، الذين يقدمون الغالي والنفيس في المعركة الوطنية دفاعا عن الجمهورية، وحتى استعادة الدولة.. مطالبا باسم ابناء الجوف بالافراج عن الشيخ ربيع العكيمي المحتجز لدى المملكة العربية السعودية.

كما دعى الاستاذ يحيى عليان رئيس فرع حزب البعث في الجوف في كلمة الأحزاب السياسية الى مزيد من التلاحم والاصطفاف للحفاظ على مكتسبات ثورتي سبتمبر واكتوبر .. مطالباقيادة الشرعية الاستجابة للمطالب الحقة لابناء الجوف وانخاء احد الشخصيات الذين لهم دور بارز في مواجهة المليشيا في المحافظة.

وفي الختام تم قراءة رسالة ابناء الجوف للقيادة السياسية والتي تتضمن عددا من مطالب ابناء المحافظة.

وتخلل المهرجان وصلات فنية وقصائد شعرية تغنت بثورتي سبتمبر واكتوبر واستعرضت ادوار ابناء الجوف في مختلف مراحل النضال الوطني.