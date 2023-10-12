وفد اليمن يصل القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي

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وصل وفد شعبة اليمن البرلمانية في البرلمان العربي، الخميس، الى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في دورة انعقاد البرلمان بالقاهرة بدعوة من رئيس البرلمان، عادل العسومي.
ويشارك في الوفد النواب عن اليمن في البرلمان العربي الاستاذ انصاف مايو والشيخ عبدالوهاب معوضة والشيخ علوي الباشا بن زبع والدكتور مهدي عبدالسلام.
وأكد علوي الباشا، في تغريدة على منصة "اكس" رصدها "مأرب برس"، على دعم "الدبلوماسية الشعبية البرلمانية والتضامن العربي والعمل العربي المشترك".
وجدد "الباشا" التعهد بموقف الجمهورية اليمنية بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني وسلامة مواطنية وأراضيه ومقدراته الوطنية المشروعة.
ويعقد البرلمان العربي، السبت المقبل الجلسة الأولى من “دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث” في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان.
وتحضيرا لأشغال هذه الجلسة، عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي، الاربعاء، اجتماعا خصص لمناقشة تطورات الأحداث الجارية في فلسطين، في ضوء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة واستعدادات البرلمان لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهوده خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف على المستويات العربية والإقليمية والدولية، في إطار حرصه على تعزيز حضوره والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.