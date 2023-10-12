توكل كرمان تطالب برفع الحصار عن غزة وإيقاف الحرب فورا وتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-قناة بلقيس

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أدانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، كافة حالات قتل المدنيين، لاسيما النساء والأطفال جراء استمرار قصف الاحتلال غزة.

وطالبت كرمان برفع ما تتعرض له غزة من حصار وصل إلى قطع الماء والكهرباء في عملية لم يعد أحد يستخدمها غير إسرائيل في الحروب.

. ودعت كرمان إلى إيقاف فوري للحرب؛ وإطلاق كافة المعتقلين والأسرى والمختطفين.

وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي وجدار الفصل العنصري، وكل عمليات تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطيينة كامل المسؤولية عن ما يحدث من حروب ومآسي.

وأكدت كرمان أن إقامة الدولة الفلسطينية، وفقا للقرارات الدولية، هي الحل الجذري والأوحد للصراع والحروب والمجازر والقتل