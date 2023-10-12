توكل كرمان تطالب برفع الحصار عن غزة وإيقاف الحرب فورا وتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية منصة إكس تحذف مئات الحسابات التابعة لحماس و إجراءات لحذف عشرات الآلاف من المحتويات المناهضة لإسرائيل قرار آسيوي مفاجئ وحازم ضد نادي سباهان الإيراني بعد الأزمة مع الاتحاد السعودي النادي الأمريكي يكشف عن حقيقة مفاوضات السعودية مع ميسي خفايا الحرب السيبرانية في غزة.. معارك ضارية سقط فيها موقع الاستخبارات الإسرائيلي واكثر من 100 موقع اخر ..سبب الخسائر من هو الضيف صاحب تسع أرواح.. الذي أرعب إسرائيل وخطوط لطوفان الأقصى موقف ''مخزي'' للعائلة البريطانية المالكة حول إسرائيل والحرب على غزة حماس تدعو للنفير العاجل تطورات عاجلة.. إسرائيل تقصف مطارات دمشق وحلب في سوريا وتجبر طائرة مسئول إيراني على العودة ''الحوثيون لن يقوموا بشيء الا في حالة واحدة''.. خبير عسكري يكشف متى سيتحرك حزب الله عسكريا ضد إسرائيل والدولة التي بيدها قرار الحرب
أدانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، كافة حالات قتل المدنيين، لاسيما النساء والأطفال جراء استمرار قصف الاحتلال غزة.
وطالبت كرمان برفع ما تتعرض له غزة من حصار وصل إلى قطع الماء والكهرباء في عملية لم يعد أحد يستخدمها غير إسرائيل في الحروب.
. ودعت كرمان إلى إيقاف فوري للحرب؛ وإطلاق كافة المعتقلين والأسرى والمختطفين.
وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي وجدار الفصل العنصري، وكل عمليات تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطيينة كامل المسؤولية عن ما يحدث من حروب ومآسي.
وأكدت كرمان أن إقامة الدولة الفلسطينية، وفقا للقرارات الدولية، هي الحل الجذري والأوحد للصراع والحروب والمجازر والقتل