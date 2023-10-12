قرار آسيوي مفاجئ وحازم ضد نادي سباهان الإيراني بعد الأزمة مع الاتحاد السعودي

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف الإعلامي الإيراني داوود إيكدري عبر حسابه على منصة "إكس"، عن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد سباهان الإيراني.

ولم تنطلق المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها والتي كانت مقررة في إيران، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها.

وجاء نص تغريدة إيكدري كالآتي: "الاتحاد الآسيوي سوف يغرم نادي سباهان بمبلغ 10 آلاف دولار، بسبب إلغاء مباراته ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا".

ولم يكشف الإعلامي الإيراني عن موقف الاتحاد الآسيوي من إعادة المباراة، أو منح نادي الاتحاد نقاط المباراة كاملة.

يذكر أن المواجهات السعودية الإيرانية كانت تقام على ملاعب محايدة منذ عام 2016، في ظل الخلافات السياسية بين البلدين، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إلغاء هذا القرار بداية من النسخة الحالية.

ويحتل الاتحاد وصافة المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن القوة الجوية العراقي، المتصدر بـ4 نقاط من مباراتين، بينما يأتي سباهان في المركز الثالث بنقطة واحدة