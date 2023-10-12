حماس تدعو للنفير العاجل

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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دعت حركة حماس اليوم الخميس جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العاجل والتصدي لجيش الاحتلال ومستوطنيه الذين يعتدون على قرى في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 50 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة في الضفة الغربية، تخللها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في القدس وجنين ونابلس والخليل، ترافق معها مداهمة عشرات المنازل الفلسطينية، والتنكيل بسكانها .

وفي قطاع غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على شمال ووسط وجنوب القطاع، ترافق ذلك مع إطلاق الزوارق البحرية الإسرائيلية عدة قذائف صوب شواطئ مدينة غزة.