موقف ''مخزي'' للعائلة البريطانية المالكة حول إسرائيل والحرب على غزة حماس تدعو للنفير العاجل تطورات عاجلة.. إسرائيل تقصف مطارات دمشق وحلب في سوريا وتجبر طائرة مسئول إيراني على العودة ''الحوثيون لن يقوموا بشيء الا في حالة واحدة''.. خبير عسكري يكشف متى سيتحرك حزب الله عسكريا ضد إسرائيل والدولة التي بيدها قرار الحرب أكثر من 7 آلاف شهيد ومصاب في غزة حتى ظهر اليوم توقيت مباراة اليمن وسريلانكا والقنوات الناقلة وحسابات التأهل تعز.. حشود كبيرة تخرج دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة ''صور'' النظام السوري يوجه ضربة قوية وغير متوقعة للحوثيين والحكومة الشرعية تعلن الخبر رسميا الكشف عت الشخصيات الحوثية المطرودة من سوريا إسرائيل تشن أعنف الغارات على قطاع غزة فجر اليوم وتعلن مقتل قيادي في حماس
اعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس قصف مطاري دمشق وحلب ردا كما قال على إطلاق قذائف هاون من سوريا.
فيما ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي.
واستهدف القصف مهابط المطارين وسجلت أضرار مادية فقط في مطار حلب دون وقوع ضحايا.
وقال مدير مؤسسة الطيران المدني باسم منصور: "يجري الآن التحقق من حجم الأضرار الناجمة بسبب العدوان الإسرائيلي على مطاري حلب ودمشق".
الى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التي كانت في طريقها إلى لبنان عادت أدراجها إثر استهداف مطار دمشق.
وكان سفير إيران في لبنان مجتبى أماني، أعلن أن عبداللهيان سيزور لبنان في "إطار جولة بالمنطقة، في ظل الأحداث الجارية في فلسطين، والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة".