تطورات عاجلة.. إسرائيل تقصف مطارات دمشق وحلب في سوريا وتجبر طائرة مسئول إيراني على العودة

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس قصف مطاري دمشق وحلب ردا كما قال على إطلاق قذائف هاون من سوريا.

فيما ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي.

واستهدف القصف مهابط المطارين وسجلت أضرار مادية فقط في مطار حلب دون وقوع ضحايا.

وقال مدير مؤسسة الطيران المدني باسم منصور: "يجري الآن التحقق من حجم الأضرار الناجمة بسبب العدوان الإسرائيلي على مطاري حلب ودمشق".

الى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التي كانت في طريقها إلى لبنان عادت أدراجها إثر استهداف مطار دمشق.

وكان سفير إيران في لبنان مجتبى أماني، أعلن أن عبداللهيان سيزور لبنان في "إطار جولة بالمنطقة، في ظل الأحداث الجارية في فلسطين، والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة".