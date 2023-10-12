أكثر من 7 آلاف شهيد ومصاب في غزة حتى ظهر اليوم

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الى 1354 شهيدا وإصابة 6049 حتى ظهر اليوم الخميس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن نصف عدد الشهداء هم من النساء والأطفال وكبار السن، لافتةً الى أن 15 فلسطينياً استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية استهدفت منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة.

الى ذلك طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 104 ملايين دولار بشكل عاجل، من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار الأيام التسعين المقبلة.

وأوضحت وكالة الغوث في بيان، أن هذه المبالغ ستغطي الأموال المطلوبة لتلبية الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250,000 شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمَّر، إضافة إلى 250,000 لاجئ من فلسطين داخل المجتمع المحلي.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا إيلاء الاعتبار لاحتياجات الفئات المعرضة للمخاطر، والتي تشمل النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين.

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على شمال ووسط وجنوب القطاع، ترافق ذلك مع إطلاق الزوارق البحرية الإسرائيلية عدة قذائف صوب شواطئ مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 50 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، تخللها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في القدس وجنين ونابلس والخليل، ترافق معها مداهمة عشرات المنازل الفلسطينية، والتنكيل بسكانها .