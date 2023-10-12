توقيت مباراة اليمن وسريلانكا والقنوات الناقلة وحسابات التأهل

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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يواجه المنتخب اليمني مساء اليوم الخميس منتخب سريلانكا ،في الدور التمهيدي المؤهل للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة تمام الساعة 8:00م بتوقيت صنعاء، وستكون منقولة على قنوات الكأس وقناة السعيدة.

والفائز من هذه المباراة سيتأهل لخوض دور المجموعات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تقام المباراة على استاد نادي ضمك في خميس مشيط في السعودية.