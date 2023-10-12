تعز.. حشود كبيرة تخرج دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة ''صور''

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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خرج الآلاف في مدينة تعز، صباح اليوم الخميس، في مظاهرات حاشدة للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق سكان قطاع غزة وداعمة للمقاومة الفلسطينية.

وجابت مسيرة حاشدة شوارع مدينة تعز وندد المشاركون في التظاهرة بالإبادة الجماعية لسكان غزة والحصار الخانق عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كما استنكروا الصمت العربي من تجاه هذه الجرائم المتواصلة بحق سكان القطاع.

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام الوطنية والأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مشيدة بـ"طوفان الأقصى"، ومستنكرة لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.