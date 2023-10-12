آخر الاخبار

الكشف عت الشخصيات الحوثية المطرودة من سوريا إسرائيل تشن أعنف الغارات على قطاع غزة فجر اليوم وتعلن مقتل قيادي في حماس دبابات ميركافا الأحدث في التاريخ تدمر تحت نيران المقاومة.. حماس تُسقط أسطورة التفوق العسكري الإسرائيلي الكشف عن 9 ملايين دولار مساعدات أممية عاجلة إلى غزة و أعداد النازحين بارتفاع متواصل باالأرقام خسائر إسرائيل هي الأولى من نوعة تصل إلى مليارات الدولارات.. حرب على جبهة الاقتصاد طرق يجهلها الكثيرون لحماية الهواتف من التجسس! غموض حول مشاركة ميسي مع منتخب الأرجنتين سمعون يتغلب على تضامن المكلا في دوري الدرجة الأولى وزير الخارجية يؤكد تلقيه بلاغا لتسلم مبنى السفارة اليمنية في دمشق أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً مع بن سلمان.. ويبلغه أمراً يخص غزة

الكشف عت الشخصيات الحوثية المطرودة من سوريا

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 172

 

 أفادت مصادر مطلعة أن دمشق أصدرت قراراً بإنهاء التمثيل الدبلوماسي للحوثيين في سورية قبل ثلاثة أيام.

وبحسب المصادر فإن الحكومة السورية تتجه لنقل فريق الحوثيين العامل في السفارة السورية في دمشق إلى لبنان تحت رعاية حزب الله اللبناني لتأمين وصولهم لليمن.

الشخصيات التي تم إبلاغها بمغادرة السفارة اليمنية الإثنين الماضي هي؛ ياسر المهلهل (سكرتير أول) والعقيد عمار إسماعيل (ملحق عسكري) والطبيب معتز القرشي ورضوان الحميمي (ملحق خاص).

وكان القيادي لدى الحوثيين الذي يعمل في وزارة المالية خالد العراسي قد قال في تصريحات صحفية إنهم فشلوا في تحقيق التمثيل الدبلوماسي بشكل ناجح.

وعبَّر العراسي عن استيائه من الإغلاق، معتبراً أن هذا القرار يمثل خيبة كبيرة للحوثيين، إذ أكد أن هناك فشلاً في اختيار الكوادر الدبلوماسية المناسبة لهذه المهمة

إقراء أيضاً
وزير الخارجية يؤكد تلقيه بلاغا لتسلم مبنى السفارة اليمنية في دمشق
القوات المشتركة تعلن احباط تحركات حوثية تهدد الملاحة الدولية جنوب الحديدة
وزير النفط والمعادن يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الأداء في كافة مستويات الوحدات وا
وزير الدفاع يترأس اجتماعا لهيئات ودوائر الوزارة
‏مجلس المقاومة الشعبية بتعز يدشن مشروع الكفالة النقدية للجرحى فئة مبتوري القدمين
ضغوط مجتمعية وتظاهرات طلابية تنجح في دفع محكمة بذمار لإصدار حكم يقضي بإعدام قاتل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول