إسرائيل تشن أعنف الغارات على قطاع غزة فجر اليوم وتعلن مقتل قيادي في حماس

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس غارات جوية واسعة النطاق على قطاع غزة، استهدفت مقرات العمليات الخاصة لقوة النخبة التابعة لـ"حماس".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي اليوم الخميس: "شنت مقاتلات الجيش لإسرائيلي موجة ضربات جوية واسعة لاستهداف قوات النخبة التابعة لحماس، ما أسفر عن مقتل مسؤولا كبيرا في لواء رفح التابع لبحرية الحركة، وذلك من خلال ضرب مقرات قيادة عملياتية لنشطاء تسللوا الى بلدات غلاف غزة يوم السبت الماضي".

ووفقا للبيان، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أحد كبار عناصر حركة "حماس" في لواء رفح محمد أبو شمالة.

وبحسب البيان: "تتشكل قوات النخبة التابعة لحماس من نشطاء تم اختيارهم من قبل قيادة حماس حيث يتدربون لتنفيذ كمائن واقتحامات وعمليات تخريب وإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقنص والتسلل عبر الأنفاق".

وأشار البيان إلى أن قوات النخبة كانت أولى القوات التي تسللت إلى الأراضي الإسرائيلية" في عملية "طوفان الأقصى