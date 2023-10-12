دبابات ميركافا الأحدث في التاريخ تدمر تحت نيران المقاومة.. حماس تُسقط أسطورة التفوق العسكري الإسرائيلي

الخميس 12 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أظهرت مقاطع مصورة احتراق الدبابة الإسرائيلية "ميركافا"، الملقبة بـ"المركبة الحربية"، بفعل استهداف المقاومة الفلسطينية لها خلال عملية "طوفان الأقصى"، ما أثار تساؤلات عديدة حول قدرات الدبابة التي يعرفها الاحتلال على أنها "فخر الصناعة الحربية الإسرائيلية".

ووثقت المشاهد المتداولة احتراق تلك الدبابات عقب استهدافها من قبل مقاتلي المقاومة الفلسطينية من خلال إصابتها من قبل قاذفات القنابل اليدوية القديمة من طراز "آر بي جي – 7" المصنعة قبل 60 عاما في الاتحاد السوفييتي.

كتائب القسّام ينشر مشاهد لتدميره عدداً من دبابات ميركافا الإسرائيلية. الميركافا أغلى دبابة في العالم على الإطلاق، وتبلغ قيمتها 6 مليون دولار على الأقل.

وفي مشهد آخر، تشتعل النيران في الدبابة الإسرائيلية بعد إلقاء ذخائر قديمة من طائرة عمودية بجوارها، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ولم ينج إلا فرد واحد من طاقمها.

وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية إلى أن دبابة الاحتلال، التي تعد الأكثر تحصينا في العالم والأقوى في أرض المعارك، والتي يبلغ ثمنها نحو 7 ملايين دولار، استطاع مقاتلو المقاومة الفلسطينية قهرها بما لا يتجاوز الـ500 دولار فقط.

وكانت دولة الاحتلال بدأت في تطوير "ميركافا" قبل نحو 30 عاما، وأنتجت عدة أجيال منها وصولا إلى "ميركافا 4" والتي تعد آخر طراز توصلت إليه صناعة الاحتلال الحربية.

ورغم أن "ميركافا" تتميز بكونها أول دبابة في العالم تحتوي على نظام متقدم من الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تداعت أمام هجمات المقاومة الفلسطينية، ما تسبب في ضربة موجعة أمام العالم للدعاية التي تحيط بها إسرائيل دبابتها التي تزعم أنها "فخر صناعتها الحربية".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقهر فيها المقاومة "ميركافا" الإسرائيلية، حيث تمكنت الفصائل من تدمير الأجيال السابقة من هذه الدبابة في عدوان الاحتلال على قطاع غزة في عامي 2008 و