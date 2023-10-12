غموض حول مشاركة ميسي مع منتخب الأرجنتين

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يرى مدافع المنتخب الأرجنتيني، نائويل مولينا، أن نجم المنتخب ليونيل ميسي بحالة جيدة، لكنه يعتقد أنه بحاجة لتنظيم الأحمال البدنية.
وكان ميسي (36 عاماً) تعافى لتوه من إصابة بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى الخلفية مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي.
وقال مولينا في تصريحات صحفية "ميسي تعافى للتو من إصابة ويحتاج لتنظيم الأحمال، وبعدها سيقرر هو مع المدرب (ليونيل سكالوني) مسألة المشاركة من عدمها".
وأضاف لاعب أتلتيكو مدريد "أنا رأيته بحالة جيدة، شارك معنا في التدريبات في مساحات مصغرة، وهو بحالة جيدة للغاية".
وشارك ميسي في مواجهة فريقه الأخيرة بالقسم الشرقي أمام سينسيناتي والتي خسرها إنتر ليفشل في التأهل للأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي، بعد غياب دام 17 يومًا بسبب الإصابة.