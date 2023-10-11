سمعون يتغلب على تضامن المكلا في دوري الدرجة الأولى

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تغلب فريق سمعون على فريق تضامن حضرموت بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما عصر الأربعاء على ملعب الوحدة، ضمن منافسات الدوري العام لكرة القدم 2023/2024 لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى.
وحملت الدقيقة العاشرة أول أهداف التضامن من ركلة حرة نفذها أحمد باحاج وضعها في المرمى على يمين الحارس عمر عبدالعزيز، وفي الدقيقة 42 تكللت مساعي سمعون، بإدارك هدف التعادل عبر هجمة منظمة أنهاها مهدي مبارك في المرمى، كهدف تعادل انتهى به الشوط الأول.
وفي الدقيقة 80 أرسل المهاجم البديل صدام قاسم، كرة من ركلة حرة خادعت حارس مرمى التضامن محرزا هدف التقدم لسمعون، لتنتهي المباراة بفوز سمعون الذي حقق أول 3 نقاط له في المسابقة من مباراتين