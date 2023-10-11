طرق يجهلها الكثيرون لحماية الهواتف من التجسس! غموض حول مشاركة ميسي مع منتخب الأرجنتين سمعون يتغلب على تضامن المكلا في دوري الدرجة الأولى وزير الخارجية يؤكد تلقيه بلاغا لتسلم مبنى السفارة اليمنية في دمشق أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً مع بن سلمان.. ويبلغه أمراً يخص غزة وزير النفط والمعادن يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الأداء في كافة مستويات الوحدات والمؤسسات وزير الدفاع يترأس اجتماعا لهيئات ودوائر الوزارة مجلس المقاومة الشعبية بتعز يدشن مشروع الكفالة النقدية للجرحى فئة مبتوري القدمين ضغوط مجتمعية وتظاهرات طلابية تنجح في دفع محكمة بذمار لإصدار حكم يقضي بإعدام قاتل الطبيب السامعي صحيفة إسرائيلية تتحدث عن وقوع حادث قرب مفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي
أعلن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك الأربعاء، تلقيه بلاغا من نظيره السوري فيصل المقداد باتخاذ قرار تسليم سفارة بلاده في دمشق للحكومة الشرعية، بعد إشعار ممثل الحوثيين بتسليم المبنى والمغادرة.
ونقلت اندبندنت عربية عن بن مبارك قوله إنه أُبلغ رسمياً من وزير الخارجية السوري أنهم أخرجوا الحوثيين من مبنى السفارة اليمنية في دمشق".
وأضاف أن "هذا الأمر جاء ثمرة لقاءاتنا الأخيرة مع السوريين في مصر والسعودية"، مؤكدا استعداد وزارته فوراً لتعيين بعثة دبلوماسية هناك في الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة أن السلطات السورية أبلغت ممثلي الحوثي مغادرة البلاد في أقرب فرصة.
وذكرت أن كبير ممثلي الجماعة والمنتحل صفة السفير عبدالله صبري، غادر دمشق بالفعل قبل أسبوع نحو بيروت، بدعوى العلاج. وطبقا للمصادر فإن القائمين الحوثيين على السفارة بدأوا بنهب واسع لمحتوياتها المقر رغم توجيهات سورية بعدم أخذ أي من أجهزتها ومقتنياتها وسياراتها الدبلوماسية.