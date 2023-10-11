أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً مع بن سلمان.. ويبلغه أمراً يخص غزة

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت الرئاسة التركية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات للمتضررين من الهجمات الإسرائيلية في غزة.

وشدد الرئيس التركي خلال حديثه مع ولي العهد السعودي على أهمية تقديم دول المنطقة “رسائل بناءة” لإنهاء الصراع، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.

وبحسب الرئاسة التركية فإن الرئيس التركي وولي العهد السعودي بحثا آخر التطورات المتعلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “تركيا تدين قتل المدنيين في إسرائيل، ولكنها أيضاً تعارض القصف العشوائي لقطاع غزة”.

وأضاف خلال اجتماع لحزبه: “نحن نعارض صراحة قتل مدنيين على الأراضي الإسرائيلية. وكذلك، لا نستطيع أبداً أن نقبل المذبحة التي يتعرض لها الأبرياء العزل في قطاع غزة بسبب القصف العشوائي المستمر”.

وتابع: “هذه ليست حرب ولكن مذبحة، عندما تقوم بهجوم باستخدام جميع أنواع الأسلحة المخزية”.

كما أشار إلى أن “إسرائيل تحرم مواطني غزة من الإمدادات الانسانية الأساسية، وتتضمن المياه والكهرباء، كما تستهدف البنية التحتية وأماكن العبادة والمدارس”.

وأكد استعداد تركيا للقيام بكل ما يقع على عاتقها “بما في ذلك الوساطة والتحكيم العادل من أجل تخليص المنطقة من هذه الدوامة”، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.

يذكر أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أطلقت فجر السبت الماضي عملية “طوفان الأقصى”، رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.