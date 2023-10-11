القوات المشتركة تعلن احباط تحركات حوثية تهدد الملاحة الدولية جنوب الحديدة

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعلنت القوات المشتركة، اليوم الأربعاء، احباط تحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأفادت القوات المشتركة في بيان، بأن وحداتها المرابطة في محور الحديدة، رصدت تحركات مكثفة ومريبة لما تسمى القوات البحرية التابعة للمليشيات الحوثية بين مزارع النخيل الكثيفة في منطقة الجبلية الساحلية.

وأوضحت القوات المشتركة ان مليشيا الحوثي حاولت استحداث مواقع عسكرية في تلك المزارع، لكن تم التعامل معها بنجاح. مؤكدة تدمير هدفين متحركين وإجبار أعداد من عناصر المليشيات على الفرار إلى جحورها في مزارع المواطنين التي هجّرت أصحابها منها وحولتها إلى أنفاق وخنادق وثكنات عسكرية.

وأشارت إلى أن تحركات المليشيات الارهابية تزامنت مع قصف مدفعي استهدفت خلاله أعياناً مدنية جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا ضمن جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة ضد الإنسانية.