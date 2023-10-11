وزير النفط والمعادن يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الأداء في كافة مستويات الوحدات والمؤسسات

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ناقش وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، آليات تفعيل عمل المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وتشكيل مجلس مديرين المؤسسة العامة للنفط والغاز لإقرارها من مجلس الوزراء.

وأوضح وزير النفط والمعادن، أن انعقاد الاجتماع يأتي لمناقشة المواضيع ذات الصلة والذي يأتي بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتفعيل نشاط المؤسسة وتعزيز مهامها في تسيير الاعمال والانشطة للهيئات والمؤسسات التابعة لها لمواجهة التحديات والصعوبات التي تعيق سير الاداء.

وأكد الدكتور الشماسي، حرص الوزارة على وضع رؤية لتطوير العمل وتعزيز الأداء في كافة مستويات الوحدات والمؤسسات التابعة لقطاع النفط والمعادن..مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون في معالجة المعوقات و سبل تجاوزها تقديم الوزارة كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام عمل المؤسسة بما يمكنها من القيام بتنفيذ المهام المناط بها.

ووقف الإجتماع، امام عدد من المقترحات والملاحظات حول المواضيع المتعلقة بمشروع اللائحة التنظيمية للمؤسسة والهيكل التنظيمي والميزانية التشغيلية التقديرية للمؤسسة ومايرافقها من جوانب ادارية وفنية ومالية.