أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً مع بن سلمان.. ويبلغه أمراً يخص غزة وزير النفط والمعادن يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الأداء في كافة مستويات الوحدات والمؤسسات وزير الدفاع يترأس اجتماعا لهيئات ودوائر الوزارة مجلس المقاومة الشعبية بتعز يدشن مشروع الكفالة النقدية للجرحى فئة مبتوري القدمين ضغوط مجتمعية وتظاهرات طلابية تنجح في دفع محكمة بذمار لإصدار حكم يقضي بإعدام قاتل الطبيب السامعي صحيفة إسرائيلية تتحدث عن وقوع حادث قرب مفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2023 بهذه النسبة بيان للجامعة العربية حول "طوفان الأقصى" ورد إسرائيل ومطلب بخصوص الأسرى والمعتقلين تقرير استخباراتي أمريكي يكشف عن “مفاجأة” في إيران بشأن هجوم حماس صفقة جديدة بين الحوثيين والقاعدة أدت لافراج قيادي من صعدة وآخرين ..تفاصيل
ناقش وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، آليات تفعيل عمل المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وتشكيل مجلس مديرين المؤسسة العامة للنفط والغاز لإقرارها من مجلس الوزراء.
وأوضح وزير النفط والمعادن، أن انعقاد الاجتماع يأتي لمناقشة المواضيع ذات الصلة والذي يأتي بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتفعيل نشاط المؤسسة وتعزيز مهامها في تسيير الاعمال والانشطة للهيئات والمؤسسات التابعة لها لمواجهة التحديات والصعوبات التي تعيق سير الاداء.
وأكد الدكتور الشماسي، حرص الوزارة على وضع رؤية لتطوير العمل وتعزيز الأداء في كافة مستويات الوحدات والمؤسسات التابعة لقطاع النفط والمعادن..مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون في معالجة المعوقات و سبل تجاوزها تقديم الوزارة كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام عمل المؤسسة بما يمكنها من القيام بتنفيذ المهام المناط بها.
ووقف الإجتماع، امام عدد من المقترحات والملاحظات حول المواضيع المتعلقة بمشروع اللائحة التنظيمية للمؤسسة والهيكل التنظيمي والميزانية التشغيلية التقديرية للمؤسسة ومايرافقها من جوانب ادارية وفنية ومالية.