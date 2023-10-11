أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً مع بن سلمان.. ويبلغه أمراً يخص غزة وزير النفط والمعادن يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الأداء في كافة مستويات الوحدات والمؤسسات وزير الدفاع يترأس اجتماعا لهيئات ودوائر الوزارة مجلس المقاومة الشعبية بتعز يدشن مشروع الكفالة النقدية للجرحى فئة مبتوري القدمين ضغوط مجتمعية وتظاهرات طلابية تنجح في دفع محكمة بذمار لإصدار حكم يقضي بإعدام قاتل الطبيب السامعي صحيفة إسرائيلية تتحدث عن وقوع حادث قرب مفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2023 بهذه النسبة بيان للجامعة العربية حول "طوفان الأقصى" ورد إسرائيل ومطلب بخصوص الأسرى والمعتقلين تقرير استخباراتي أمريكي يكشف عن “مفاجأة” في إيران بشأن هجوم حماس صفقة جديدة بين الحوثيين والقاعدة أدت لافراج قيادي من صعدة وآخرين ..تفاصيل
ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الاربعاء، اجتماعا موسعا لرؤساء الهيئات ومدراء الدوائر والمؤسسات بوزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة المستجدات والاطلاع على سير العمل التنظيمي والاداري.
وناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، ومساعد وزير الدفاع اللواء الركن عبدربه القشيبي التقرير الاسبوعي حول مستجدات الأوضاع الميدانية واعتداءات وتحشيدات مليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات القتال وتعامل قوات الجيش معها.
وأوضح وزير الدفاع إلى إن المسئولية الوطنية تستوجب مضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق والعمل بروح وطنية لتنفيذ المهام الموكلة والانضباط في تنفيذ الأوامر وتطوير عملية الضبط والربط المالي والبشري والعملياتي والالتزام باللوائح والأنظمة.
وقال وزير الدفاع “ان معركتنا وقضيتنا واحدة، والواجب الوطني يحتم علينا العمل معاً من أجل تعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها ويحفظ هيبتها ومكانتها، والمضي في بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس صحيحة بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة