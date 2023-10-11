وزير الدفاع يترأس اجتماعا لهيئات ودوائر الوزارة

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الاربعاء، اجتماعا موسعا لرؤساء الهيئات ومدراء الدوائر والمؤسسات بوزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة المستجدات والاطلاع على سير العمل التنظيمي والاداري.

وناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، ومساعد وزير الدفاع اللواء الركن عبدربه القشيبي التقرير الاسبوعي حول مستجدات الأوضاع الميدانية واعتداءات وتحشيدات مليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات القتال وتعامل قوات الجيش معها.

وأوضح وزير الدفاع إلى إن المسئولية الوطنية تستوجب مضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق والعمل بروح وطنية لتنفيذ المهام الموكلة والانضباط في تنفيذ الأوامر وتطوير عملية الضبط والربط المالي والبشري والعملياتي والالتزام باللوائح والأنظمة.

وقال وزير الدفاع “ان معركتنا وقضيتنا واحدة، والواجب الوطني يحتم علينا العمل معاً من أجل تعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها ويحفظ هيبتها ومكانتها، والمضي في بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس صحيحة بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة