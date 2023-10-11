‏مجلس المقاومة الشعبية بتعز يدشن مشروع الكفالة النقدية للجرحى فئة مبتوري القدمين

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن مجلس المقاومة الشعبية بمحافظة تعز اليوم اعتماد مشروع الكفالة النقدية الشهرية للجرحى فئة مبتوري القدمين بدعم من الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية .

وفي بداية التدشين الذي حضره رئيس مجلس المقاومة الشعبية في تعز الشيخ مارش عبد الجليل وأعضاء مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظة ، هنأ الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الاعلى للمقاومة الشعبية عبر الاتصال المرئي الحاضرين بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين وأهمية استلهام دروس النضال والتضحية للانتصار للوطن وهزيمة مشاريع الإمامة والارتهان للقوى الطامعة مضيفا إننا نعتز بتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى ونعتز بصمود الحاضنة الشعبية.

وأكد المخلافي أن رعاية أسر الشهداء والجرحى تعد أولوية للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية وكذلك استمرار الزيارات الميدانية وتفقد احتياجات أبطال الجبهات وخصوصا خلال الشتاء وبما يمكنهم من الصمود في مواجهة المليشيات الحوثية.

وتطرق في حديثه الى خطط وبرامج المجلس الاعلى للمقاومة والانتصارات التاريخية لابطال فلسطين وأهمية الحشود الشعبية لنصرة إخواننا في غزة وأبطالها الذين كسروا القبة الحديدة للعدو الاسرائيلي .

من جهته أوضح رئيس مجلس المقاومة الشعبية في بالمحافظة الشيخ مارش عبد الجليل أن مشروع الكفالة النقدية الشهرية تأتي ضمن دائرة المشاريع الإنسانية للمجلس وذلك لتخفيف المعاناة عن هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأجزاء من أجسادهم للدفاع عن عزة وكرامة تعز وسطروا بطولات وطنية رائدة في مقاومة المليشيات الحوثية ونسختها الجديدة التي جرت البلاد الى مستنقع الحرب والدماء والخراب.