ضغوط مجتمعية وتظاهرات طلابية تنجح في دفع محكمة بذمار لإصدار حكم يقضي بإعدام قاتل الطبيب السامعي صحيفة إسرائيلية تتحدث عن وقوع حادث قرب مفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2023 بهذه النسبة بيان للجامعة العربية حول "طوفان الأقصى" ورد إسرائيل ومطلب بخصوص الأسرى والمعتقلين تقرير استخباراتي أمريكي يكشف عن “مفاجأة” في إيران بشأن هجوم حماس صفقة جديدة بين الحوثيين والقاعدة أدت لافراج قيادي من صعدة وآخرين ..تفاصيل نقابة الصحفيين اليمنيين تدين استهداف الاحتلال للصحفيين بغزة مركزي عدن: بيع 30 مليون دولار في المزاد العلني حريق يلتهم محطة كهرباء ويخلف أضرار كبيرة بحضرموت الأمم المتحدة: سبعة ملايين شخص باليمن بحاجة لخدمات الصحة النفسية
نجحت الضغوط المجتمعية والتظاهرات الاحتجاجية الطلابية في دفع محكمة خاضعة لإدارة الحوثيين لإصدار حكم قضى بإعدام عنصر من مليشيا الحوثي الإرهابية مدان بقتل الطالب جمعان عبدالكريم السامعي في مستشفى حكومي بمحافظة ذمار.
وحسب وسائل إعلام المليشيا، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بذمار بإعدام "عبدالله عبد العزيز شرف المتوكل" المدان بقتل جمعان عبدالكريم السامعي.
وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم "عبدالله المتوكل" بالإعدام قصاصا وتعزيرا على أن يتم تنفيذ الإعدام في ساحة مستشفى الوحدة التعليمي بذمار مكان وقوع الجريمة.
كما حكمت المحكمة بإلزام المدان بدفع تعويضات الضرر المعنوي وخسائر التقاضي لأولياء المجني عليه.
وسبق أن اعترفت المليشيا بأن عنصرًا حوثيًا يعمل في حراسة جامعة ذمار يدعى "عبدالله عبدالعزيز شرف الدين المتوكل" قَتَلَ بالرصاص الطالب الموشِك على التخرج في كلية الطب "جمعان السامعي" في مستشفى الوحدة التعليمي الجامعي بذمار فجر الأحد 24 سبتمبر الماضي.
ولاقت الجريمة استياء وتنديدا واسعين واندلعت شرارة تظاهرات طلابية امتدت إلى المناطق المحررة، جامعتي تعز والتربة، التي يقودها طلاب جامعة ذمار في ظل قمع الحوثيين لها، احتجاجًا على مقتل زميلهم "جمعان السامعي"، برصاص المسلح الحوثي عبدالله المتوكل عمدًا وعدوانًا، مطالبين باحالته للمحاكمة واعدامه في ظل محاولة حوثية لتمييع إجراءات المحاكمة كون الجاني احد عناصرها السلالية