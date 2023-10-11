ضغوط مجتمعية وتظاهرات طلابية تنجح في دفع محكمة بذمار لإصدار حكم يقضي بإعدام قاتل الطبيب السامعي

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نجحت الضغوط المجتمعية والتظاهرات الاحتجاجية الطلابية في دفع محكمة خاضعة لإدارة الحوثيين لإصدار حكم قضى بإعدام عنصر من مليشيا الحوثي الإرهابية مدان بقتل الطالب جمعان عبدالكريم السامعي في مستشفى حكومي بمحافظة ذمار.

وحسب وسائل إعلام المليشيا، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بذمار بإعدام "عبدالله عبد العزيز شرف المتوكل" المدان بقتل جمعان عبدالكريم السامعي.

وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم "عبدالله المتوكل" بالإعدام قصاصا وتعزيرا على أن يتم تنفيذ الإعدام في ساحة مستشفى الوحدة التعليمي بذمار مكان وقوع الجريمة.

كما حكمت المحكمة بإلزام المدان بدفع تعويضات الضرر المعنوي وخسائر التقاضي لأولياء المجني عليه.

وسبق أن اعترفت المليشيا بأن عنصرًا حوثيًا يعمل في حراسة جامعة ذمار يدعى "عبدالله عبدالعزيز شرف الدين المتوكل" قَتَلَ بالرصاص الطالب الموشِك على التخرج في كلية الطب "جمعان السامعي" في مستشفى الوحدة التعليمي الجامعي بذمار فجر الأحد 24 سبتمبر الماضي.

ولاقت الجريمة استياء وتنديدا واسعين واندلعت شرارة تظاهرات طلابية امتدت إلى المناطق المحررة، جامعتي تعز والتربة، التي يقودها طلاب جامعة ذمار في ظل قمع الحوثيين لها، احتجاجًا على مقتل زميلهم "جمعان السامعي"، برصاص المسلح الحوثي عبدالله المتوكل عمدًا وعدوانًا، مطالبين باحالته للمحاكمة واعدامه في ظل محاولة حوثية لتمييع إجراءات المحاكمة كون الجاني احد عناصرها السلالية