ضغوط مجتمعية وتظاهرات طلابية تنجح في دفع محكمة بذمار لإصدار حكم يقضي بإعدام قاتل الطبيب السامعي صحيفة إسرائيلية تتحدث عن وقوع حادث قرب مفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2023 بهذه النسبة بيان للجامعة العربية حول "طوفان الأقصى" ورد إسرائيل ومطلب بخصوص الأسرى والمعتقلين تقرير استخباراتي أمريكي يكشف عن “مفاجأة” في إيران بشأن هجوم حماس صفقة جديدة بين الحوثيين والقاعدة أدت لافراج قيادي من صعدة وآخرين ..تفاصيل نقابة الصحفيين اليمنيين تدين استهداف الاحتلال للصحفيين بغزة مركزي عدن: بيع 30 مليون دولار في المزاد العلني حريق يلتهم محطة كهرباء ويخلف أضرار كبيرة بحضرموت الأمم المتحدة: سبعة ملايين شخص باليمن بحاجة لخدمات الصحة النفسية
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بوقوع حادث في منطقة مركز الأبحاث النووية في منطقة ديمونة الإسرائيلية بصحراء النقب.
وقالت الصحيفة إن "الحادث الأمني جرى في موقع في ديمونة بجنوب إسرائيل. ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث".
وبني المفاعل في خمسينيات القرن الماضي بمساعدة الحكومة الفرنسية، وتم الكشف عن دور مفاعل ديمونة في برنامج إسرائيل النووي السري لأول مرة عام 1986 من قبل الخبير النووي الإسرائيلي، مردخاي فعنونو، الذي كان موظفا سابقا في هذا الموقع وغادر إسرائيل إلى بريطانيا.
وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية طوفان الاقصى تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.