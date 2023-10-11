الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بوقوع حادث في منطقة مركز الأبحاث النووية في منطقة ديمونة الإسرائيلية بصحراء النقب.

وقالت الصحيفة إن "الحادث الأمني جرى في موقع في ديمونة بجنوب إسرائيل. ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث".

وبني المفاعل في خمسينيات القرن الماضي بمساعدة الحكومة الفرنسية، وتم الكشف عن دور مفاعل ديمونة في برنامج إسرائيل النووي السري لأول مرة عام 1986 من قبل الخبير النووي الإسرائيلي، مردخاي فعنونو، الذي كان موظفا سابقا في هذا الموقع وغادر إسرائيل إلى بريطانيا.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية طوفان الاقصى تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.