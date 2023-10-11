توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2023 بهذه النسبة

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت الحكومة الألمانية الأربعاء إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 0.4% هذا العام، لتنضم إلى سلسلة من المتنبئين الآخرين في تنقيح توقعاتها النزولية بشكل حاد لأكبر اقتصاد في أوروبا.

تتناقض التوقعات المنقحة مع النمو بنسبة 0.4% الذي توقعته الحكومة في أواخر أبريل/نيسان.

قالت وزارة الاقتصاد في بيان إن "تأثيرات أزمة أسعار الطاقة بالإضافة إلى الضعف الاقتصادي العالمي تلقي بثقلها على الاقتصاد الألماني بشكل أكثر استمرارا مما كان مفترضا في الربيع".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5%. وتوقعت مجموعة من مراكز الأبحاث الاقتصادية الألمانية الرائدة الشهر الماضي انكماشا بنسبة 0.6%.

وتوقعت الحكومة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% العام المقبل و1.5% في 2025، بفضل تراجع التضخم. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ذلك 6.1% هذا العام، لكنه سينخفض إلى 2.6% العام المقبل و2% في عام 2025.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع بداية العام ثم يتسارع، بفضل تعافي الطلب الاستهلاكي.

وأقرت بأن "مكافحة التضخم الضرورية" من جانب البنك المركزي الأوروبي، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، كانت عاملا مؤثرا في الصعوبات التي تواجهها ألمانيا.

تواجه ألمانيا أيضا مشاكل أخرى مثل شيخوخة السكان، وتأخر استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأعمال التجارية والحكومة، والروتين المفرط الذي يعيق إطلاق الأعمال ومشاريع البناء العامة، ونقص العمالة الماهرة.