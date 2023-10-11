تقرير استخباراتي أمريكي يكشف عن “مفاجأة” في إيران بشأن هجوم حماس

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كشفت معلومات استخباراتية أمريكية أن قادة إيران فوجئوا بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، بحسب مصادر متعددة اطلعت على المعلومات.
ونقل تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز“، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المسؤولين الإيرانيين الرئيسيين لم يكونوا على علم بأن الهجوم قادم، وفقاً للمخابرات.
وشددت المصادر على أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي ليس مستعداً للتوصل إلى نتيجة كاملة حول ما إذا كانت طهران متورطة بشكل مباشر في الفترة التي سبقت الهجوم، ويواصلون البحث عن أدلة على التورط الإيراني.
ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل بشأن المعلومات الاستخبارية، التي قال أحد المصادر المطلعة عليها إنها حساسة للغاية.
ولم تجد الولايات المتحدة وإسرائيل والحلفاء الإقليميين الرئيسيين أدلة على أن إيران ساعدت بشكل مباشر في التخطيط للهجوم، وفقاً للمسؤولين الأمريكيين ومسؤول آخر في الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن إيران كانت تعلم على الأرجح بأن حماس تعتزم تنفيذ “عمليات ضد إسرائيل” لكن واشنطن ليس لديها معلومات حتى الآن بأن طهران وجهت أو دبرت الهجوم المدمر الذي شنه مقاتلو حماس.
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته، أن الولايات المتحدة ستنظر في معلومات استخباراتية إضافية، من بينها “ما إذا كان هناك البعض على الأقل داخل نظامهم لديه إما رؤية أوضح بما هو قادم أو حتى ساهم في جوانب التخطيط”.
وقال المسؤول الأمريكي لوكالة “رويترز” إنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات نهائية.