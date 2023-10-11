صفقة جديدة بين الحوثيين والقاعدة أدت لافراج قيادي من صعدة وآخرين ..تفاصيل

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أطلق تنظيم القاعدة الإرهابي، أربعة عناصر تابعة للمليشيات الحوثية، من بينهم قيادي بارز من محافظة صعدة، وفق ما ذكرته وكالة خبر.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادرها، أن تنظيم القاعدة الإرهابي أفرج، الثلاثاء عن أربعة عناصر تابعة للمليشيات الحوثية، كان التنظيم قد تمكن من أسرهم في كمين بمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء واغتنام طقم عسكري ورشاش وثلاثة صناديق أسلحة.

وأضافت أن التنظيم أفرج عن الأربعة العناصر الحوثية، في إطار التفاهمات الأخيرة والتبادل المشترك بينهما، بعد تدخل الوساطة القطرية عبر هيئة الهلال الأحمر القطري، الذي أصبح اهتمامه في اليمن يتمثل في دعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي الذي أفرج عنه يدعى “أبو البتول المراني” والثلاثة الآخرون هم أفراده، أحدهم يدعى “محمد بدر حيدان” وينحدر من محافظة صعدة، فيما العنصر الثاني يدعى “مبارك الخولاني” وينتمي للعاصمة المحتلة صنعاء، بينما الثالث يدعى “مختار مصلح الآنسي” من محافظة ذمار.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإفراج تمت في محافظة البيضاء، واستقبلتهم قيادات حوثية بارزة.

وكان الأسرى محتجزون لدى التنظيم في محافظة البيضاء منذ قرابة ثلاثة أعوام، وذلك في إطار التخادم المشترك بين تنظيمي القاعدة والحوثي، بعد أيام قليلة من إفراج الحوثيين عن 32 عنصراً إرهابياً فيما لم يقم التنظيم بتنفيذ أي عمليات إرهابية داخل مناطق الحوثي