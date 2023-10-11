نقابة الصحفيين اليمنيين تدين استهداف الاحتلال للصحفيين بغزة

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة وكل الأراضي المحتلة أثناء تغطيتهم للأحداث في غزة والتي تتعرض للقصف العشوائي منذ أيام.

وقالت النقابة، في بيان لها، نشرته على فيسبوك، "نشارك الزملاء في نقابة الصحفيين الفلسطينيين الحزن الشديد لمقتل ستة صحفيين منذ بداية القصف والمصير المجهول لصحفيين أثنين جراء القصف وإصابة عدد من الصحفيين والمصورين".

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة قصف الأعيان المدنية الآهلة بالسكان.

وشددت على ضرورة أن تقوم هذه المنظمات بدور فعال وضاغط من أجل فرض تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يحرم جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل.

وطالبت بضرورة التحرك العاجل من أجل إيقاف ومنع استهداف الصحفيين وحمايتهم في قطاع غزة, والعمل من أجل إيقاف هذا الاستهداف الوحشي بالغ العنف والخطورة.