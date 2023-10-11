مركزي عدن: بيع 30 مليون دولار في المزاد العلني

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، بيع 30 مليون دولار في المزاد العلني رقم 2023/38 وذلك بسعر صرف 1420 ريالا للدولار الواحد. .

وقال البنك، في بيان له: "تلقينا 21 عطاء بإجمالي مبلغ واحد وثلاثين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي"، وأن العطاءات المقبولة 20 عطاء، والمبلغ المعروض للبيع وهو ثلاثون مليون دولار أمريكي".

وذكر أن هذا أول مزاد علني، يتلقى البنك المركزي فيها عطاءات أكبر من المبلغ المعروض للبيع في المزاد العلني، منذ تدشين البنك بيع العملة الصعبة في مزادات علنية مطلع العام الجاري.