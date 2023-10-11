ضغوط مجتمعية وتظاهرات طلابية تنجح في دفع محكمة بذمار لإصدار حكم يقضي بإعدام قاتل الطبيب السامعي صحيفة إسرائيلية تتحدث عن وقوع حادث قرب مفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2023 بهذه النسبة بيان للجامعة العربية حول "طوفان الأقصى" ورد إسرائيل ومطلب بخصوص الأسرى والمعتقلين تقرير استخباراتي أمريكي يكشف عن “مفاجأة” في إيران بشأن هجوم حماس صفقة جديدة بين الحوثيين والقاعدة أدت لافراج قيادي من صعدة وآخرين ..تفاصيل نقابة الصحفيين اليمنيين تدين استهداف الاحتلال للصحفيين بغزة مركزي عدن: بيع 30 مليون دولار في المزاد العلني حريق يلتهم محطة كهرباء ويخلف أضرار كبيرة بحضرموت الأمم المتحدة: سبعة ملايين شخص باليمن بحاجة لخدمات الصحة النفسية
أعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، بيع 30 مليون دولار في المزاد العلني رقم 2023/38 وذلك بسعر صرف 1420 ريالا للدولار الواحد. .
وقال البنك، في بيان له: "تلقينا 21 عطاء بإجمالي مبلغ واحد وثلاثين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي"، وأن العطاءات المقبولة 20 عطاء، والمبلغ المعروض للبيع وهو ثلاثون مليون دولار أمريكي".
وذكر أن هذا أول مزاد علني، يتلقى البنك المركزي فيها عطاءات أكبر من المبلغ المعروض للبيع في المزاد العلني، منذ تدشين البنك بيع العملة الصعبة في مزادات علنية مطلع العام الجاري.