حريق يلتهم محطة كهرباء ويخلف أضرار كبيرة بحضرموت

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اندلاع حريق هائل، ظهر اليوم الاربعاء، في محطة الأمانة للطاقة الكهربائية الواقعة بحوش الإرسال الإذاعي بمنطقة فوة، بالمكلا في محافظة حضرموت، خلف أضرار مادية كبيرة في المحطة.
وقالت مؤسسة كهرباء حضرموت في صفحتها على فيسبوك، إن الحريق تسبب بدمار ثمانية (8) مولدات كهرباء، واثنين (2) خزانات وقود، مشيرة إلى أنه لم يحدث أي إصابات بشرية.
ووفقا لمؤسسة الكهرباء، فإنه "لا يوفر أي معلومات واضحة عن أسباب اندلاع الحريق في المحطة التي تزود مؤسسة الكهرباء بطاقة مشتراة بقدرة 20 ميجاوات.
وأضافت أن الجهات المختصة ما زالت تباشر عملها لمعرفة اسباب الحريق.
وأشارت الى أن الحريق تسبب بمضاعفة ساعات الانقطاع للتيار الكهربائي لساعات متواصل عن احياء مدينة فوة وضواحيها. وذكرت أن المؤسسة ستعمل على ايجاد حلول ومعالجات لمشكلة العجز بالطاقة التوليدية لما من شانه تقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي.