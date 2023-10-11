الأمم المتحدة: سبعة ملايين شخص باليمن بحاجة لخدمات الصحة النفسية

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قالت الأمم المتحدة، إن 25 بالمئة من اليمنيين بحاجة إلى الدعم والرعاية في مجال الصحة النفسية، جراء صدمات الصراع وتداعياته المستمرة منذ تسع سنوات.
وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان في مقتضب نشره على منصة (إكس) بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام: "إن 1 من بين كل 4 أشخاص في اليمن يعانون اضطرابات في الصحة النفسية وبحاجة لخدمات دعم ورعاية".
وأشار إلى أن اليمن الذي يعاني حربا منذ تسع سنوات يحتاج سبعة ملايينن شخص لخدمات الصحة النفسية".