أبين.. مسيرة حاشدة تضامنا مع غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت محافظة أبين مظاهرة حاشدة، الأربعاء، تضامنا مع غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وجاب المتظاهرون عددا من شوارع مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، حاملين الأعلام الفلسطينية تعبيرا عن تضامنهم الكامل مع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر المحتجون عن تأييدهم لعملية طوفان الأقصى وحق الفلسطينيين في التصدي لجرائم إسرائيل في كل الأراضي الفلسطينية.

وأدان المتظاهرون جرائم القتل والابادة والمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وخلال التظاهرات التي شهدتها محافظة أبين، ألقيت العديد من الكلمات طالبت فيها الدول الغربية والإسلامية بدعم الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر ووضع حد لجرائم الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.