مباحثات أمريكية أممية لتحقيق سلام مستدام في اليمن

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في واشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية.

وذكر بيان صادر عن مكتب المبعوث، اليوم الأربعاء، أن اللقاءات تتطرق إلى التدابير التي من شأنها تحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

ووفقًا للبيان، فقد أكد المبعوث الأممي أن وساطة الأمم المتحدة لجمع اليمنيين من أجل تحقيق سلام مستدام في اليمن، تتطلب دعمًا إقليميًا ودوليًا متضافرًا، والحفاظ على التوافق والوحدة بين أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على طول مسار اليمن نحو السلام والتعافي والتنمية.