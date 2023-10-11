الرئيس الروسي يخرج عن صمته ويعلن موقفه مما يجري في غزة

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أن موقف روسيا من فلسطين وإسرائيل تعرفه كل الأطراف جيداً، ونحن نؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة".

واضاف بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي " موقف روسيا الذي أشرتم إليه وشرحته للتو، لم يتخذ اليوم، ليس فيما يتعلق بهذه الأحداث المأساوية، بل تطور على مدى عقود، وهذا

الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أصدقائنا في فلسطين، لقد دافعنا دائما عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، آخذين في الاعتبار في المقام الأول إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

واشار الرئيس الروسي، الى أنه بدون حل القضايا السياسية الأساسية، وأهمها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، من المستحيل حل المشكلة برمتها..لافتاً الى ان سياسة الاستيطان، إضافة إلى عدد من المكونات الأخرى، أدت في النهاية إلى تفجر العنف.