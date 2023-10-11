صدور كتاب فن المقال الافتتاحي في صحيفة الطليعة الحضرمية

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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صدر حديثا للصحفي وعضو هيئة التدريس المساعدة بقسم الصحافة والاعلام بجامعة حضرموت محمد سعيد الحامدي كتاب بعنوان (فن المقال الافتتاحي في صحيفة الطليعة الحضرمية 1959-1967م) والذي يقع في 213 صفحة صادر عن دار حضرموت للدراسات والنشر-عضو اتحاد الناشرين العرب ضمن سلسلة "اطروحات جامعية".

يتناول الكتاب بالتحليل مضمون المقالات الافتتاحية في صحيفة الطليعة الحضرمية للفترة من 1959-1967م وتنوع موضوعاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

كما ضم الكتاب في ثنايا صفحات فصوله الأربعة مبحث بالسيرة الشخصية والمهنية للصحفي الأستاذ أحمد عوض باوزير ناشر ورئيس تحرير صحيفة الطليعة الحضرمية حتى وفاته رحمة الله،وكذا نشأة صحيفة الطليعة ومسار تطورها المهني وتبويبها حتى توقفها القسري في العام 1967م.

ويعد هذا الكتاب أول دراسة أكاديمية عن صحيفة الطليعة الحضرمية نال بموجبها المؤلف شهادة الماجستير في الصحافة والإعلام من جامعة عدن العام 2019م بدرجة إمتياز مع التوصية بطباعة الدراسة في كتاب.