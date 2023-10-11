سفير الإمارات يسلم رئيس الحكومة اليمنية ''رسالة خطية'' من حاكم دبي محمد بن راشد

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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تسلم رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، تتعلق بالعلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد الزعابي، الذي سلمه الرسالة، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود المستمرة لإحلال السلام في اليمن، وجوانب الدعم المطلوب لإسناد الحكومة في مواجهة التحديات القائمة، بما يخفف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني والتي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة واشعالها للحرب.

وحمل الدكتور معين عبدالملك، السفير الزعابي، نقل تحياته نقل تحياته الى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء حاكم دبي، وتقديره لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا، وفق وكالة سبأ.

وأشاد رئيس الوزراء بالتدخلات الإنسانية والتنموية لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإسناد جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية.

من جانبه، جدد السفير الاماراتي دعم بلاده للحكومة اليمنية، في مواجهة التحديات وما تقوم به من إصلاحات هامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. مؤكدا دعم الامارات لكل الجهود الإقليمية والأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن.