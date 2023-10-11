''هذه ليست حربا'' تصريحات قوية وصريحة لأردوغان حول ما تفعله إسرائيل الآن في غزة

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 377

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قطع السلطات في إسرائيل الكهرباء والماء والطعام عن قطاع غزة، ليس حربا بل مجزرة وإعدام، مؤكدا "أننا ضد استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".

وجدد أردوغان تأكيده أن موقف أنقرة "واضح ومحدد ومعلن من حربنا نحن على الإرهاب، ومن متابعتنا للتطورات في إسرائيل وغزة وهضبة الجولان"، مشددا على "أننا ضدّ استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".

وأكد أنه حتى في الحرب هناك أخلاق"، معتبرا أن "قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة، ليس حربا بل مجزرة وإعدام".

ورأى أن "قصف المناطق المدنية بشكل متعمد لا يعكس تصرف دولة، بل منظمة"، مضيفا: "إذا كانت إسرائيل ستتصرف كتنظيم، وليس كدولة، يجب ألا تتفاجأ من معاملتها كتنظيم وليس كدولة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن يوم الاثنين، عن حصار كامل على قطاع غزة، في حين قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أمر بقطع المياه عن القطاع على الفور.

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.